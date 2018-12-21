Jose Mourinho, Real Madrid'e geri dönüyor

İngiltere Premier Ligi’nde Manchester United’a tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşatan ve geçtiğimiz salı günü görevine son verilen teknik direktör Jose Mourinho, Başkent Londra’ya geri döndü.

Görev süresi olan 2.5 yıl boyunca Manchester’da otelde kalan, ailesinin ise Londra’da olduğu Mourinho, dün alışveriş yaparken görüntülendi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Portekizli hoca, United’a yayınladığı bir mesajla veda ederken, talipleri de hemen kapıya geldi!

Ada’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, Mou’nun daha önce çalıştığı İspanya’dan Real Madrid ve İtalya’dan İnter’in, tecrübeli hocayı istediğini öne sürdü.

Şimdilik dinlenecek

United’dan kovulduğu için bonuslar dahil 1 yıllık ücreti olan 22.5 milyon poundu (150.3 milyon TL) cebine koyan Mourinho’ya Real’in, önümüzdeki sezon takımın başına geçmesi için senelik 18 milyon pound (120.2 milyon TL) önereceği iddia edildi.

55 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının, sezonun geri kalan kısmında dinleneceği belirtildi.

(Fanatik)