İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2025 Çarşamba / 4 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9486
  • EURO
    41,0255
  • ALTIN
    3800.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho talimat verdi! Fenerbahçe, Darwin Nunez için harekete geçti
Spor

Jose Mourinho talimat verdi! Fenerbahçe, Darwin Nunez için harekete geçti

Geçen sezon için şimdiden çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Liverpool forması giyen Darwin Nunez için düğmeye basıldı. İşte detaylar..

AKŞAM2 Nisan 2025 Çarşamba 09:04 - Güncelleme:
Jose Mourinho talimat verdi! Fenerbahçe, Darwin Nunez için harekete geçti
ABONE OL

Önümüzdeki sezon forvet hattına dünyaca ünlü bir golcü getirmek isteyen Fenerbahçe, Dusan Vlahovic'in ardından Darwin Nunez ismini de gündemine aldı. Vlahovic transferinin zor gözükmesi nedeniyle sarı lacivertliler; Uruguaylı Nunez'e odağını verecek. İspanyol basınından Footboom; Jose Mourinho'nun tavsiyesi üzerine Liverpool ile masaya oturulacağını yazdı.

Haberin detayında şu ifadeler yer alıyor: "Liverpool kariyerinde kritik bir dönemde olan Nunez'in üstünde gözler var. Takımdan ayrılacağı yönündeki söylentiler kuvvetlendi. Mourinho, yıllar önce dikkatini çeken Uruguaylı forveti Fenerbahçe'ye transfer etmek istiyor. Fenerbahçe yöneticileri, 2025-26 sezonunda anlaşmayı sağlamak için imkanları seferber etmeyi değerlendiriyor." 2022 yılında 85 milyon euroya Benfica'dan Liverpool'a transfer olan yetenekli forvet, özellikle bu sezon beklentilerin altında kaldı. Premier Lig'de 23 maçta 5 gol 3 asist üretti. Şimdiki değeri 50 milyon euro.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.