Önümüzdeki sezon forvet hattına dünyaca ünlü bir golcü getirmek isteyen Fenerbahçe, Dusan Vlahovic'in ardından Darwin Nunez ismini de gündemine aldı. Vlahovic transferinin zor gözükmesi nedeniyle sarı lacivertliler; Uruguaylı Nunez'e odağını verecek. İspanyol basınından Footboom; Jose Mourinho'nun tavsiyesi üzerine Liverpool ile masaya oturulacağını yazdı.

Haberin detayında şu ifadeler yer alıyor: "Liverpool kariyerinde kritik bir dönemde olan Nunez'in üstünde gözler var. Takımdan ayrılacağı yönündeki söylentiler kuvvetlendi. Mourinho, yıllar önce dikkatini çeken Uruguaylı forveti Fenerbahçe'ye transfer etmek istiyor. Fenerbahçe yöneticileri, 2025-26 sezonunda anlaşmayı sağlamak için imkanları seferber etmeyi değerlendiriyor." 2022 yılında 85 milyon euroya Benfica'dan Liverpool'a transfer olan yetenekli forvet, özellikle bu sezon beklentilerin altında kaldı. Premier Lig'de 23 maçta 5 gol 3 asist üretti. Şimdiki değeri 50 milyon euro.