Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Özellikle savunma hattındaki eksikler, Jose Mourinho'nun kadroda mecburi değişikliğe gitmesine sebep olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor Futbol Kulübü maçında sakatlanan Yusuf Akçiçek ile tedavisinde sona gelinen Dominik Livakovic'in Galatasaray derbisine yetişeceği öğrenildi.

Yine aynı maçta sakatlanan Alexander Djiku ile Corendon Alanyaspor mücadelesinde oyundan çıkmak zorunda kalan Çağlar Söyüncü için de sağlık heyetinin yoğun mesai harcadığı öğrenildi. İki oyuncuyu da 10 gün içinde sahalara döndürmek adına tedavi sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Alanya deplasmanında sakatlanan İsmail Yüksek'in ise Galatasaray derbisine yetişme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Yeni transfer Diego Carlos'un da tedavisi en az 4 hafta daha sürecek.

Fenerbahçe'de, Mert Müldür'ün ise tedavisi tamamlandı. 25 yaşındaki oyuncunun, İstanbul'da oynanacak Anderlecht maçında Sofyan Amrabat ve Milan Skriniar ile savunma hattında görev yapması bekleniyor.