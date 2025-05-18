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Spor

Jose Mourinho: Taraftar olsam ben de maça gelmezdim

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Jose Mourinho, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi18 Mayıs 2025 Pazar 21:58 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Taraftar olsam ben de maça gelmezdim
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Teknik direktör Jose Mourinho, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"TARAFTAR OLSAM BEN DE MAÇA GELMEZDİM"

"İlk geldiğiniz anda burada çok önemli bir coşku ve destek vardı. Bugün ise çok farklı bir atmosfer vardı. İki anı karşılaştırdığınızda neler söylersiniz?" sorusuna cevap veren Mourinho,

"İlk günden beri sorularınızın seviyesi aynı! Stattaki atmosfer değişti, bunu normal karşılıyorum. Bir taraftar için bu tarz maçların motivasyonu olmaz. Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim." ifadelerini kullandı.

SEÇİM SORUSUNA CEVAP

"Fenerbahçe'de yönetim seçim kararı açıkladı, ne söyleyeceksiniz?" sorusuna karşılık ise Portekizli hoca, "Sezonu en yüksek puanla bitirmek için çalıştık ve kazandık. Bunun dışındaki her şeyin dışında kaldım." dedi.

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