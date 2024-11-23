İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2024 Cumartesi / 22 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5467
  • EURO
    36,0147
  • ALTIN
    3005.46
  • BIST100
    9549.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho: Tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız
Spor

Jose Mourinho: Tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacakları Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

23 Kasım 2024 Cumartesi 15:31 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

"Kayserispor, yeni teknik direktörüyle 4 maça çıktı. Bu size analiz sağlamak için yeterli oldu mu?" sorusuna Jose Mourinho, "4 maç bize yeterli bilgiyi sağladı. Belki bugün değişiklik yaparlar. Yeni hocalarıyla son maçlarda oynadıkları gibi arkada 5'li savunma ile oynayacaklardır. kontra ataklarda sürpriz yapmak isteyeceklerdir. Duran toplarda gerçekten iyiler, iyi çalıştıkları belli oluyor. Tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız." ifadelerini kullandı.

"HER MAÇ BUNU YAPIYORUZ"

Tecrübeli teknik adam, "Eğer bizi detaylı analiz ederseniz her maçta arkayı 3'leyip oyun kurmaya çalışıyoruz. Zenit maçında elimizde sadece 4 as oyuncu vardı. Elimizde genç oyuncular vardı, o şekilde istikrar sağlamaya çalıştık." açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.