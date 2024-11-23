Jose Mourinho: Tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

"Kayserispor, yeni teknik direktörüyle 4 maça çıktı. Bu size analiz sağlamak için yeterli oldu mu?" sorusuna Jose Mourinho, "4 maç bize yeterli bilgiyi sağladı. Belki bugün değişiklik yaparlar. Yeni hocalarıyla son maçlarda oynadıkları gibi arkada 5'li savunma ile oynayacaklardır. kontra ataklarda sürpriz yapmak isteyeceklerdir. Duran toplarda gerçekten iyiler, iyi çalıştıkları belli oluyor. Tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız." ifadelerini kullandı.

"HER MAÇ BUNU YAPIYORUZ"

Tecrübeli teknik adam, "Eğer bizi detaylı analiz ederseniz her maçta arkayı 3'leyip oyun kurmaya çalışıyoruz. Zenit maçında elimizde sadece 4 as oyuncu vardı. Elimizde genç oyuncular vardı, o şekilde istikrar sağlamaya çalıştık." açıklamasını yaptı.