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Spor

Jose Mourinho: Trabzonspor taraftarının önünde oynamak güzeldi

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Ağustos 2021 Perşembe 23:04 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 23:04
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Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam "Çok iyi iki takım karşılaştı. Bir takımın elenecek olması üzücü. Çünkü Şampiyonlar Ligi Play-Off'u ayarında bir maç oynadık. Biz kazandık ama Trabzonspor da çok iyiydi. Trabzonspor elensin isteriz ama bu üzücü, onlar da çok iyi oynadı." dedi.

Jose Mourinho ayrıca "İkinci yarı çok yüksek tempoda oynandı. Bulduğumuz pozisyonları iyi değerlendirdik. yeni bir takımız, birbirimize alışıyoruz. Buna rağmen sonuç almayı başardık. Serie A'ya döndüğüm için mutluyum. Roma keyifli bir yer, heyecanlıyım. Trabzonspor taraftarının önünde oynamak güzeldi. Biz de evimizde iyi bir maç çıkarmak ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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