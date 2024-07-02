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  • Jose Mourinho transfer için net konuştu! ''6-7-8 oyuncu getirmemiz gerekmiyor''
Spor

Jose Mourinho transfer için net konuştu! ''6-7-8 oyuncu getirmemiz gerekmiyor''

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. Transfer süreci hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı '6-7-8 oyuncu getirmemiz gerekmiyor. Hiçbir takım transfer döneminde şampiyon olmaz. Şampiyonluk Nisan ve Mayıs aylarında belli olur.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

2 Temmuz 2024 Salı 10:40 - Güncelleme:
Jose Mourinho transfer için net konuştu! ''6-7-8 oyuncu getirmemiz gerekmiyor''
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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, FBTV'ye özel açıklamalarda bulundu.

MOURINHO'DAN AÇIKLAMALAR

"KOLAY BİR KAMP OLMADI"

"Oyuncularımın her şeylerini verdiği bir hafta oldu. Kolay bir kamp olmadı, günde çift idman yaptık. Biz idmanlarımıza odaklandık. Hazırlık maçını oynamak kolay değildi ama oyuncularımız iyi iş çıkardı. Yorgun bir halde çıktılar o maça. Kulübümüzün organizasyon seviyesini görme anlamında da iyi bir hafta oldu. Geçirdiğim ilk haftadan çok memnunum."

"TRANSFERDE DUYGUSAL DEĞİL, MANTIKLA"

"Elimizde olan oyuncular farklı, önümüzdeki hafta oyuncular takıma katılınca daha farklı olacak. EURO bitince daha da farklı olacak. Elimizde birçok genç oyuncu var, onları geleceğe hazırlamaktan mutluyum. Tadic, Szymanski ve Livakovic tatilde. Şu anda yaşadığım zorluk Avrupa Şampiyonası. Geçtiğimiz sezondan kalan kaliteli bir kadromuz var. Transferde duygusal değil, mantığımızla hareket etmek istiyoruz."

"ÇAĞLAR'I ROMA'YA DA İSTEMİŞTİM"

"Çağlar takımda kaldığı için mutluyum. Başkanımıza teşekkür ederim çünkü takımda kalmasını istediğim bir oyuncuydu. Çağlar'ın çok sevdiğim özellikleri var, biz kulüpte kalmak isteyen oyuncuların burada kalmasını isteriz. Onu Roma'ya da istemiştim ama olmadı. Benim neler istediğimi biliyor, ben de onun neler istediğini biliyorum. Atletico'nun başka alternatifleri de vardı ama kulübümüz iyi bir iş çıkardı. Çağlar'ın bizimle Avusturya kampına gelebilmesi harika bir haber."

"BAZI TAKIMLAR UMARIM ÖDEYEBİLİR!"

"Türkçe bilmiyorum ama ne sorduğunuzu biliyorum. 4-5 kez transfer dediğinizi duydum. Türkiye Ligi'nde bazı takımlar birçok transfer yapıyor, bu lig için iyi bir şey. Bu paraları var ve yüksek maaşları ödeyebiliyorlar anlamına gelir. Umarım maaşları ödeyebilirler. Bu bizim problemimiz değil tabii ki..."

"6-7-8 TRANSFERE GEREK YOK"

"Biz istediğimiz profilleri şimdiden belirledik. Yakın zamanda ilk resmi maçımızı oynayacağız. Bizim 6-7-8 oyuncu getirmemiz gerekmiyor, önceliklerimizi biliyoruz. Çağlar zaten burada olan bir oyuncuydu. Hiçbir takım transfer döneminde şampiyon olmaz. Şampiyonluk Nisan ve Mayıs aylarında belli olur. Biz yapacağımız hamleleri biliyoruz ve bunları da yapacağımızdan eminim."

"HABERLERE AYIRACAK VAKTİM YOK"

"Basında çıkan haberlerin keyfini çıkaracak bir vaktim yok. Çok fazla yalan haber çıkıyor, doğru haberler de çıkıyor. Bu eğlenceli bir şey ama buna ayıracak vaktim yok."

"TÜRK YEMEKLERİ ÇOK GÜZEL"

"Buradaki pasta kesme kültürünü seviyorum. Gittiğim her yerden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bu pasta kesme kültürünü sevdim. Ayrıca buradaki negatif şeylerden biri de yemeklerin çok güzel olması. Ben kendime çok dikkat ederim ama burada 2 kat dikkat etmem gerekecek."

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