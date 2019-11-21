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Jose Mourinho: Yeni hatalar yapacağım

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, bu sezon değil ancak gelecek sezon şampiyon olabileceklerini söyledi.

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Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından Londra ekibinin başına getirilen Portekizli Mourinho, ilk basın toplantısını düzenledi.

Chelsea ile 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 56 yaşındaki deneyimli teknik adam, Tottenham'daki şampiyonluk şansıyla ilgili, "Bu sezon değil ancak gelecek sezon şampiyon olabiliriz. Eğer bunu başarabilirsek benden dolayı değil, birlikte çalışmanın sonucunda olacak. Bu bir vizyon. Stat, antrenman sahası, akademi bu vizyonun parçaları." ifadelerini kullandı.

Manchester United'daki görevinden ayrılması sonrasındaki 11 aylık dönemde düşünme fırsatı bulduğunu dile getiren Mourinho, "Analiz ettim, hazırlandım. Asla DNA'nızı kaybetmezsiniz. Bana ne hatalar yaptığımı sormayın. Geçmişteki hataları bir daha tekrarlamayacağım. Yeni hatalar yapacağım ama aynıları olmayacak." şeklinde görüş belirtti.

Takımın mevcut kadrosundan memnun olduğunu aktaran Mourinho, yeni transfere ihtiyaç duymadığını, takımla daha fazla vakit geçirmek istediğini kaydetti.

Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Liverpool'a kaybetmelerinin Tottenham kadrosunu etkileyip etkilemediğine ilişkin soruya, "Bilmiyorum, daha önce hiç Şampiyonlar Ligi Finali kaybetmedim. Ama kolay olmadığını tahmin edebiliyorum." yanıtını verdi.

Portekizli teknik adam, Chelsea'de çalıştığı dönemdeki "Tottenham'a asla gitmem." sözünün hatırlatılması üzerine, "Bunu onlar beni kovmadan önce söyledim. Bu, modern futbol." ifadesini kullandı.

Premier Lig'de 14 puanla 14. sırada yer alan Tottenham, başkent derbisinde cumartesi günü deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak.

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