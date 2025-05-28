Fenerbahçe, yeni sezonda yıldız isimleri kadroya katmak için kolları sıvadı.

Yönetim, Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer listesini oluşturuyor.

Sık sık toplantı halinde olan teknik heyet ve yönetim, hangi bölgelere takviye gerektiği konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe, futbol yapılanmasına Devin Özek'i dahil etmek istiyor.

DEVİN ÖZEK

Son olarak Bayer Leverkusen'de görev alan 30 yaşındaki futbol adamı, oyuncu tarama ve analizinde Avrupa'nın önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

Bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler belli olmaya başladı.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak.

Sözleşmeleri sona erecek Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Bright Osayi-Samuel ile masaya oturulması beklenmiyor.

TAKIMDAN AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER

Kontratları devam eden ve yurt dışından teklifler alan Dominik Livakovic, Yusuf Akçiçek ve Alexander Djiku'nun ise takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

Teknik heyet, Diego Carlos ile ilgili de olumsuz rapor verdi.

11 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

11 milyon euroya alınan Brezilyalı futbolcuyla zarar etmeden yolların ayrılması için çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe'nin, talibi olan isimlerle de yolları ayırıp orta sahaya yeni bir dinamizm katabileceği iddia ediliyor.

Sebastian Szymanski ve Sofyan Amrabat ile beklentinin üzerinde teklif gelmesi halinde vedalaşılacak.

SEBASTİAN SZYMANSKİ

Bu sezon sol kanatta forma giyen Filip Kostic ve Allan Saint-Maximin'in geleceği netlik kazanmadı.

Kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen iki futbolcunun da önümüzdeki sezon takımda kalması beklenmiyor.