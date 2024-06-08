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Spor

Jose Mourinho yeni transferi duyurdu! ''Galatasaray'a çok yakın''

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınına önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Rafa Silva ile ilgili gelen soruya, 'Rafa Silva harika bir oyuncu ama Galatasaray'a transferinin yakın olduğunu duydum.' cevabını verdi.

8 Haziran 2024 Cumartesi 19:56 - Güncelleme:
Jose Mourinho yeni transferi duyurdu! ''Galatasaray'a çok yakın''
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınından RTP'ye açıklamalarda bulundu.

RAFA SILVA TRANSFERİ

Jose Mourinho, kendisine sorulan "Rafa Silva'yı Fenerbahçe'ye ister misiniz?" şeklinde gelen soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

Soruyu cevaplayan Mourinho, "Rafa Silva harika bir oyuncu ama Galatasaray'a transferinin yakın olduğunu duydum." şeklinde konuştu.

GALATASARAY'DAN 10 MİLYON EURO

Öte yandan Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Galatasaray Rafa Silva'ya iki yıl için 7 milyon euro'luk teklifte bulunduğu, Sarı-kırmızılıların ayrıca 31 yaşındaki futbolcuya 3 milyon euro imza parası önerdiği ifade edilmişti.

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de şampiyonluk istediğini söyleyerek, 'Fenerbahçe'nin Avrupa seviyesinde yaşayacağı zorluklar olacaktır ama ulusal seviyede tarihi bir takım, Şampiyonluk için mücadele edeceğim, bu da beni motive ediyor çünkü Roma ve Tottenham'da böyle bir fırsatım olmadı. Kazanmak için oynamayı ve hiç puan kaybetmemeyi özlüyorum.' dedi.

"TÜM OYUNCULARIMIN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAN ELENMESİNİ UMUYORUM"

Şampiyonlar Ligi hedefiyle ilgili konuşan Mourinho, 'Sezon öncesi dönem 22 Haziran'da başlıyor, Avrupa Şampiyonası'nda sekiz oyuncum olacak ve Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak için üç eleme maçı kazanmamız gerekecek. İlki 22 Temmuz'da Partizan veya Lugano'ya karşı. Bu nedenle tüm oyuncularımın bir an önce Avrupa Şampiyonası'ndan elenmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgili de konuşan Mourinho, Livakovic'e bir uyarıda bulunarak, 'Kalecime Hırvatistan ile finale kalırsa ertesi gün Avrupa maçı için İstanbul'a gitmesi gerektiğini söyledim.' şeklinde konuştu.

Avrupa Şampiyonası'ndaki favorilerinden bahseden Mourinho, iki favori olarak Portekiz ve İngiltere'yi gördüğünü söyledi.

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