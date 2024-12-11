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Spor

Jose Mourinho yenilgi sonrası konuştu: O hatayı biz yaptık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao karşılaşmasının ardından konuştu

11 Aralık 2024 Çarşamba 20:56 - Güncelleme:
Jose Mourinho yenilgi sonrası konuştu: O hatayı biz yaptık
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao karşılaşmasının ardından konuştu.

İŞTE JOSE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

"O HATAYI BİZ YAPTIK"

"Bence bu akşam maçı izleyen herkes ne olduğunu biliyor. Maça çok iyi başladık. Manchester United maçına benzer bir oyun vardı. Çok iyi başlangıç yaptık. Rakibimiz zorluklar yaşadı. Daha sonra biz, burayı tekrarlıyorum, biz hata yaptık. Durum değişti. Ondan sonra ilk yarıda iyi oynamaya devam ettik.

"10 KİŞİ KALINCA MAÇ BİTTİ"

"İlk yarıdaki 1-0'lık sonuç hak edilmemiş bir skordu. Bir anda bir şutla 2-0 oldu. İlk yarıda daha iyi olan bizdik. 2-0'dan sonra işler zorlaştı. Değişiklikler yaptık. Ama ondan sonra 10 kişi kaldıktan sonra maç bitti bizim için."

TARAFTARLARIN TEPKİSİ

"Taraftarların tepkisi hakkında yorum yapamam. Onlar bu kulübün temeli. Ben bu kulübe hizmet eden birisiyim. Onları eleştiremem ama bu hatayı biz yaptık. Hata yapan bizdik."

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