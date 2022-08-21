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Spor

Jose Mourinho: Yönetim, Belotti'yi ne kadar çok istediğimi biliyor

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Andrea Belotti hakkında açıklamalarda bulundu.

21 Ağustos 2022 Pazar 18:49 - Güncelleme:
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Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, Andrea Belotti transferi için açıklama yaptı.

Başarılı çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Bir forvet daha istediğimi sportif direktör Tiago'ya söyledim. Umarım bu transferi yapabilir. Eğer bu transfer mümkün olmazsa elimdekilerle devam ederim. Belotti, hala Torino'nun bir oyuncusu olsaydı hakkında konuşmazdım. Ancak, bonservisi elinde ve onun hakkında konuşmak etik dışı olmayacak." dedi.

"BELOTTI'Yİ ÇOK İSTİYORUM"

Belotti'nin de Roma'ya transfer olmayı istediğini söyleyen Mourinho, "Belotti'ye imza attırıp attırmayacağımızı bilmiyorum. Ancak, onunla konuştum. Belotti'nin de Roma'yı istiyor olmasından ötürü mutluyum. Yönetim, Belotti'yi ne kadar çok istediğimi biliyor." açıklamasını yaptı.

"ZANIOLO'NUN KALMASINI İSTERİM"

Takımın yıldız oyuncusu Zaniolo'nun ayrılacağı söylentiriyle ilgili de konuşan Jose Mourinho, "Zaniolo gerçekten iyi bir oyuncu. Bu yoğun tempoda 90 dakikayı kaldırması zordu. Biz geldikten sonra performansı çok iyiye doğru gitti ama bu tabii ki de onun sayesindeydi. Kalmasını isterim. O bizim için önemli bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

Yıldız golcüye Galatasaray'ın da ilgisi olduğu biliniyor.

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