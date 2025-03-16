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Spor

Jose Mourinho: Zor olacak ama deneyeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçından önce açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi16 Mart 2025 Pazar 20:07 - Güncelleme:
Jose Mourinho: Zor olacak ama deneyeceğiz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçından önce açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Oyunun temposu iki takıma bağlı, hakeme de bağlı. Perşembe hatta cuma 120 dakikalık bir maç oynadık. Rakibimziin bu maça hazırlanmak için 1 haftası vardı. Değişiklikler yapmam gerekti. Niyetimiz aynı takımla çıkmak olurdu, çünkü takım harika performans gösterdi. Dokunmak zorundaydık. Taze ayaklar diyeceğimiz oyuncuları sahaya sürmek zorundaydık. Takımın buna ihtiyacı vardı. 5 oyuncu da sahaya süreceğiz. Zor olacak ama deneyeceğiz." dedi.

Mourinho, "Satka'nın sakatlığını nedeniyle genç bir oyuncu oynayacak o bölgede..." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Bizler sezon boyunca çok fazla sakatlık yaşadık. 14-15 sakatlık yaşadık. Samsun sezon içinde 1 maç oynuyor. Zaafiyet yaşayacaklarını düşünmüyorum. Bugün ekstra motive olacaklardır. Zor olacak ama kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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