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Spor

Jose Mourinho'dan açıklama geldi! Inter iddialarına cevap verdi

Adı eski takımı Inter ile gündeme gelen Jose Mourinho'dan flaş bir açıklama geldi. Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam, iddiaların asılsız olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Haber Merkezi7 Haziran 2025 Cumartesi 12:49 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan açıklama geldi! Inter iddialarına cevap verdi
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Fenerbahçe'nin başında olan Jose Mourinho'nun eski takımı Inter'e döneceği yönündeki iddialar üzerine Portekizli teknik adamdan açıklama geldi.

İtalyan basını, Simeone Inzaghi'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'e gitmesinin ardından Jose Mourinho'nun Inter'in listesinde olduğu öne sürüldü. Jose Mourinho, Inter iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

"BÜYÜK BİR YALAN"

Jose Mourinho, İtalyan basının yaptığı açıklamada "Inter'in beni aradığı yönündeki haberler doğru değil, büyük bir yalan! Hiçbir temas olmadı!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Jose Mourinho, Londra'da Ali Koç ile sarı-lacivertli kulüpteki durumunu görüşecek.

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