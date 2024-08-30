Jose Mourinho'dan Amrabat sorusuna olay cevap!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Jose Mourinho yaptığı açıklamada, ""Alanyaspor'un Başakşehir ile oynadığı maçı izlemiştim ama video olarak da diğer maçlarını izledim. Topla, oyun kurmada iyiler, ön bölgede hızlı oyuncular var. Burada geçirdiğim sürede anladım ki Türk futbolunda kolay maç diye bir şey yok. Kolay maç istiyorsak bunu biz sağlamalıyız ama prensip olarak kolay maç yok." dedi.

SOFYAN AMRABAT İÇİN NE DEDİ?



Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat ile ilgili gelen soruya Mourinho, "Maçtan önce Sofyan Amrabat açıklaması yok. Maçtan sonra... Şu an oynayacak bir maçımız var." ifadelerini kullandı.