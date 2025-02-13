Jose Mourinho'dan Anderlecht karşısında 4 farklı isim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Alanyaspor maçı 11'ine göre Anderlecht müsabakasına 4 değişiklik ile çıktı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i konuk ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'de son oynanan Alanyaspor maçı 11'inden 4 değişikliğe gitti. Savunmada sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün yerine Yusuf Akçiçek, şans bulurken; UEFA listesinde olmayan Levent Mercan ile Oğuz Aydın'ın yerine Sofyan Amrabat ve Bright Osayi-Samuel görev aldı. Cezası nedeniyle lig maçında forma giyemeyen Youssef En-Nesyri de 11'de başladı. Anderson Talisca ise yedek kulübesinde yer aldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalar başlayan Mert Müldür, Belçika ekibine karşı kadroya yazıldı.