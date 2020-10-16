Jose Mourinho'dan Arsene Wenger'e 'kitap' mesajı

16 Ekim 2020 Cuma 23:17 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 23:17

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Arsenal'in başındayken çok tartıştığı Arsene Wenger'in arasındaki gerginlik devam ediyor.

Portekizli teknik adam, Arsene Wenger'in kitabında yer almamasının nedeni sorulunca, "12-14 maç oynayıp hiç kazanamadığın birine kitabında yer verir misin? Kitap, insanı mutlu eder ve gururlandırır. Wenger de o yüzden benden bahsetmemiştir" ifadelerini kullandı.

Arsene Wenger, karşılaşmalarında Jose Mourinho'yu 2 kez alt edebilirken, Portekizli hoca ise 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.