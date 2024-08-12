İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2024 Pazartesi / 7 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5723
  • EURO
    36,757
  • ALTIN
    2658.24
  • BIST100
    9828.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho'dan çarpıcı sözler! ''Okan Buruk kart görmüyor, ben görüyorum''
Spor

Jose Mourinho'dan çarpıcı sözler! ''Okan Buruk kart görmüyor, ben görüyorum''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Lille ile yapacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Tecrübeli hoca ligde gördüğü sarı kartla ilgili, Galatasaray teknik direktörü 4 metre sahaya girdiğinde kart görmüyor ancak ben 1 metre girdiğimde görüyorum.' dedi.

12 Ağustos 2024 Pazartesi 18:59 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan çarpıcı sözler! ''Okan Buruk kart görmüyor, ben görüyorum''
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Lille'i konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinh, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

"LILLE BAŞKANININ NE DEDİĞİNİ UMURSAMIYORUM"

"Lille başkanının ne dediğini umursamıyorum, adını bile bilmiyorum. Meunier tecrübeli bir oyuncu söylediklerine saygı duyuyorum söylediklerine ama benim için ne söylediği önemli değil."

"BENİ ELEŞTİRİRSENİZ ÜNLÜ OLURSUNUZ"

"Portekiz'de 'Meyve veren ağaç taşlanır' denir. Çok kupanız olduğunda eleştirilmeniz normal. Gazeteciler için de aynı şey geçerli, beni eleştirirseniz ünlü olursunuz."

"ZOR AMA DENEYECEĞİZ"

"Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının elemeler ile bir ilgisi yok. Ben her zaman ülke puanı yüksek ülkelerde çalıştım. Böyle ülkelerde direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz. Bu durum aslında tüm Türk takımlarının Avrupa maçlarında aldığı sonuçların karşılığı. Bu sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil. Mesela İtalya'da Roma 2 yılda 2 kez Avrupa finali oynadı, Inter 1 kez, Atalanta 1 kez. Türkiye'de ikinci bitiren takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması için 6 maç yapması gerekiyor, bu zor ama deneyeceğiz."

"G.SARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ KART GÖRMÜYOR AMA BEN..."

"Emin olduğum tek şey; Galatasaray Teknik Direktörü 4 metre sahaya girdiğinde kart görmüyor ancak ben 1 metre girdiğimde görüyorum."

"G.SARAYLI FUTBOLCU YUMRUK ATIP KART GÖRMEYEBİLİYOR"

"Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim."

"TÜRKİYE LİGİ ÇOK MÜCADELECİ"

"Türkiye Ligi'nde çok mücadeleci maçlar oluyor, bunu gördüm. Takımlar savunma yapmayı biliyor, rakibin tempoyu düşürmesini sağlayabiliyor. Sivasspor, Samsunspor bunlar iyi takımlar..."

"PENALTILARA ÇALIŞTIK"

"Penaltı atışlarına çalıştık."

"MERT VE ÇAĞLAR OYNAYACAK"

"Benzer özelliklere sahip oyuncularımın olduğu yerlerde rotasyon yapıyorum. Mesela yarın Mert Müldür ve Çağlar oynayacak. İyi imkanlarımız olan pozisyonlarda rotasyon yapabiliyoruz maça göre."

"FERDİ'NİN KALMASINI İSTİYORUM AMA..."

"Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır."

"FRED'İ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Şu anda yeni gelebilecek bir oyuncuyu ya da Fred'i düşünmüyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey yarın oynayacak oyuncularım. Takımı en iyi şekilde maça hazırlamayı düşünüyorum. 48 saat önce bir maç yaptık ama Lille yapmadı. Şu an elimde olan İsmail, Krunic, Szymanski, Zajc, Mert Hakan gibi isimlere odaklanmak istiyorum."

"SAKİN OLMALIYIZ"

"Eğer 7 gol atıyorsak, 6 gol yemek bana uyar. Ancak gol atamıyorsak ve gol de yemiyorsak eleniriz. Sayılarla ilgili bir pragmatizm ortaya çıkıyor. Sakin olmalıyız, maçın keyfini çıkarmalıyız. Yarın bütün stadyum arkamızda olacak."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.