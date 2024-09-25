Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

DERBİ SONRASI BASIN TOPLANTISINA NEDEN KATILMADI?

"Bu soru sorulduğu için mutluyum çünkü ben açıklayacaktım. 24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım. Mağlubiyetten kaçmadım. Ligde oynadığımız ilk maçta da söyledim bir basın toplantısı için 75 dakika beklemenin hiçbir mantığı yok. Maç biter bitmez teknik direktörü tebrik edip flaş röportaja gittim ve sonra 75 dakika bekledim. Orada bekledim, girmeyi denedim ama girmeme izin vermediler.

Deplasman takımı teknik direktörünün daha önce basın toplantısına girmesini anlıyorum ama ikimiz de aynı şehrin takımıyız. Rize'de ve Göztepe'de yaptığım gibi ilk girebilirim basın toplantısına ama 70-75-80 dakika bekleyemem.

Bir şaka da yapmıştım cumartesi başladık pazar bitti diye. 23.55'te başladık basın toplantısına, gece bitti.

O gün toplantıya girmememin sonuçla alakası yok. Aslında saygısızlık yapıldığını düşünen kişi benim."

"CANIMIZI YAKAN MAĞLUBİYET, MOTİVASYON UNSURUNA DÖNÜŞEBİLİR"

"Motivasyon kısmıyla başlayalım. Maç kaybettiğiniz zaman acı çekersiniz. Derbi kaybettiyseniz acınız 3 katı olur. Acı çekmedik diyemem, bizler profesyoneliz. Bir tepki göstermemiz gerekiyor. Büyük bi galibiyet beni aya çıkarmaz büyük bir yenilgi de beni cehenneme göndermez. Bu mağlubiyetten pozitif sonuçlar çıkarmalıyız. Bu mutsuz duygunun içinden çıkmamız gerektiğini futbolcularımız biliyor. Bunun da tek yolu maç kazanmaktır.

Derbiden sonraki gün sabah 10'da buradaydık. Analizlerimizi yaptık. Pazar ve dün burada idman yaptık. Moral olarak baktığımız zaman bizim canımızı yakan mağlubiyet bir motivasyon unsuruna dönüşebilir.

Aklımda maç maç oyuncuları değiştirmek vardı. Yarın yapacağım şey basit bir rotasyon olmayacak. Bazı dinamikleri değiştirmeye çalışacağım. Yarın rotasyon yapacağız ama dinlendirmek için değil, sadece elimizdeki en iyi takımı sahaya çıkarabilmemiz için."

İRFAN CAN KAHVECİ KARARI

"İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'de oynaması gerektiğine katılıyorum. Kendisi yarın oynayacak."

"INFLUENCERLAR TARAFTARI MANİPÜLE EDİYOR"

"Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Kadro yenilendi, kendisi takımın başına geldi. Son yenilgiden sonra camiada 'acaba' soruları var. Umutsuzluğu var mı? Taraftara mesajı var mı?"

Jose Mourinho: "Yarıştığımız tüm kulvarlarda şansımız var. Taraftarlar, her zaman taraftarlardır. Biz profesyoneller taraftarların fikirlerine, eleştirilerine saygı duymalıyız. Modern dünyada biraz sosyal medya tarafından manipüle ediliyor taraftarlar. Taraftarlar, influencer'ın etkisi altındalar. Sadece modada yoklar, futbolda da varlar. Bir düşünce yaratıyorlar. Başarılı ve büyük kulüplerin doğasına aykırı düşünceler. Dengeli ve istikrarlı olmayı etkiliyor. Bizler dengeliyiz, dengeli olmamız gerekiyor. İçimizde bu denge var. Aramızda tartışmaları, analizleri yapıyoruz, hataları, iyi şeyleri görüyoruz. Adaletsiz sonuç olduğu zaman görüyoruz. Bu anlamda dengeyi sağlamalıyız. Bizler birlikteyiz. İçimizde eleştirileri yapıyoruz. Dışarıda olan şeyler, modern dünyada birazcık gerçeği yansıtmayan manipülasyonlar yapılıyor. Garip bir dünyada yaşıyoruz. Futbol güzel ama garip bir dünya. O gün maç başladı, oynandı. O maç üzerindeki etkisi olan insanlar, evet etkisi var, hakemlerin de iyi kötü etkisi var. Maç saha içerisinde oynanır. Maç içinde olan sonucun başkanla, ikinci başkanla, direktörle ilgisi yok. Tabii ki birlikte kaybettik, hep birlikte. Ayrıştırarak bakarsanız dürüst olun, sorumluluk hoca ve oyuncularda. Biz oynadık. Sahada ikinci bir takım daha var. Bazen daha iyi oynarlar, daha şanslı olabilirler, ufak anlar onların lehine olabilir. Şunu da unutmayın, karşıda bir takım daha var. Ufak detaylar belirleyici oluyor. Hakem dengeliydi, onu da tebrik ediyorum. Eleştirilecek birileri varsa ben ve oyuncularım."

"2-3 YEDEK OYUNCU DAHA 11'DE OLACAK"

"Fenerbahçe, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de farklı 11'lerler oynar mı?"

Jose Mourinho: "Hayır. Ben maçı kazanabilmek için en iyi 11'imle oynayacağım. Rakibimizi çok fazla çalıştık. Taktik antrenmanlarda farklı şeyler denedik. Oyuncularım özelliklerine bakacağım. Hangi özellikleri maçı kazandıracak ona bakacağım. İrfan Can Kahveci, rotasyon için oynamayacak. Kendisi çok iyi çalışıyor. Kulübeden geldiğinde hep katkı veriyor. İdmanlarda çok arzulu. Rakip 3'lü veya 5'li oynuyor, onun özellikleri yarın bizim için önemli. Bana şunu sorarsanız; son maçta kulübede olan 2-3 oyuncu daha 11'de olacak."

"DERBİYİ BAŞKAN OYNAMADI! SUÇU YOK"

"Derbi mücadelesi sonrası sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlarının bir kısmı Sayın Başkan Ali Koç'un istifa etmesi adına hashtag açtı, henüz çok erken değil mi? Taraftara ne söylemek ister?"

Jose Mourinho: "Bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Bir şey söylemeye hakkım yok. Milyonlarca taraftarı olan bu kulübün bir profesyoneliyim. Onlara saygı duymam gerekiyor. Onları eleştirebilecek son kişi benim. Söyleyebileceğim tek bir şey var; biz bir maç kaybettik, normal bir maç değil, tepkinin de katlanarak olmasını anlayabiliyorum. Oyuncular sahada o maçı oynuyorlar ve benim de saha kenarında yaptığım iyi kötü değişikliklerle etkim oluyor. Bir de rakibimiz var. Maçı başkanımız oynamadı. Başkanın görevi sahanın çok ötesindedir. Fenerbahçe ailesi o maçı kaybetti, profesyonel manada bakarsanız profesyonelleri suçlamak gerekir."

TARAFTARA MESAJ

Jose Mourinho: "Sorulması gereken şu; taraftarlar bizim için en iyi şartları sağlıyorlar mı? Huzuru, desteği veriyor mu? Kadıköy'e giderken bize o mutluluğu vermek istiyorlar mı? Trendleri takip edip aslında o huzuru, mutluluğu bizden alıp bizi bölen bir atmosfer mi yaratmak istiyorlar. Ben kendi adıma ve oyuncularım adına konuşuyorum. Profesyoneller olarak onlara saygı duyuyoruz. Biz elimizden gelenin en iyisini her gün yapmaya çalışacağız. Mümkün olduğu kadar çabuk galibiyetlere geri dönelim. Mümkün olduğu kadar çabuk demek yarın demek."