Jose Mourinho, maçı F.Bahçe'nin hak ettiğini ama Beşiktaş'ın beraberlik için oynadığını, şampiyonluk yarışında bir değişikliğin olmadığını söyledi: "Hakemi tebrik ettim, odasına da gidip tebrik ettim. Biz spor adamları onları tebrik etmiyoruz. İki takıma aynı şekilde davrandı. Beşiktaş'ı da tebrik ettim. Şu tarz bir maçtı, hak edenin kaybettiği maçtı. Beşiktaş beraberlik için savaştı, lotoyu kazandı. Biz kontratak oynamıyoruz. Dzeko ve Tadic net fırsatlar kaçırdı, direkleri dövdük. Oyunculara kızamam. Bu kelimeyi sevmem ama şanssızdık. Beşiktaş 2 değil, 1.5 pozisyona girdi.

EN ÜZGÜN OLAN BENİM

Taraftar çok üzgün ama ben şu an daha üzgünüm. Takım da daha üzgündür. AZ Alkmaar maçında hiçbir şey yapamayan bir takım vardı, bu kez öyle değildi. İnsanlar beni eleştirecektir ama ben dürüstçe analiz ediyorum. Oyuncuların sistem veya saha dışı yüzünden baskı hissettiğini düşünmüyorum. Kazanmak için oynadılar. Puan farkı 3 kalabilir, 6 olabilir. Bazıları duygusal dengesini kaybedecek. Eleştiriler gelecek. Biz yarıştayız ve yarışın içinde kalacağız. Sonunda ne olacağını göreceğiz."