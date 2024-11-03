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Spor

Jose Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Bilsem Fenerbahçe'ye gelmezdim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

3 Kasım 2024 Pazar 21:51 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Bilsem Fenerbahçe'ye gelmezdim
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"MAÇIN ADAMI ATİLLA KARAOĞLAN"

"Maçın adamı Atilla Karaoğlan! Atilla Karaoğlan'ı bir daha maçlarımızda istemiyoruz. Sisteme karşı mücadele ediyoruz!"

"SÖYLENENLERE İNANMAMIŞTIM"

"Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu. VAR'a karşı, sisteme karşı oynadık. O yüzden kazandıktan sonra böyle kutlandık. Çok çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz."

"BİLSEM FENERBAHÇE'YE GELMEZDİM"

"Beni buraya getiren Fenerbahçeliler'e kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim."

"KIRMIZI NEREDE! KAHVE Mİ İÇİYORSUN?"

"Bu olay değişir, sistem daha güçlü gelirse sözlerim uçar kaybolur. Belki de Fenerbahçeliler, daha da farkında. Bu yapılanlar saklanmıyor. Bright'a yapılan kırmızı değil mi, Karaoğlan kahve mi içiyordu, görmedi mi? Hakem vermedi ama Karaoğlan hazırda bekliyordu 2 penaltı vermek için. Bizim pozisyonda Türk çayı mı içiyordu? Bize olan pozisyonlarda uyuyordu. Buna gülüyoruz. Ciddiye alırsak olmaz. Ben Türk değilim, siz Türkler bunu konuşun. Ben konuşursam ağzım kapatılacak, sistem bana saldıracak. Siz Türkler bunu dile getirmeli."

Mourinho, alkışladı ve 'Biz temiziz' diyerek sözlerini noktaladı.

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