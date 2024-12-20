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Spor

Jose Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Takımım çok kötüydü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-1 berabere biten Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

20 Aralık 2024 Cuma 22:45 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Takımım çok kötüydü
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-1 berabere biten Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"ZAYIF VE DÜŞÜK KALİTEDE BİR MAÇ!"

"Felaket bir maçtı. Maç ne kadar oynandı, maç içinde ne kadar çok oyun durdu, oyuncular ne kadar çok yerdeydi? Çok defa. Maçın kalitesi çok kötüydü. Teknik hata çoktu. Benim için zayıf ve düşük kalitede bir maçtı. Maçın düşük kalitede olmasından değil takımımdan sorumluyum. Takımım kötü performans sergiledi. Topu tutmak, çevirmek zordu. Oyun kurmada hata yaptık. İkinci yarıda daha iyiydik. Net demesem de pozisyonlara girdik. Top kayıplarıyla rakibe kontratak şansı yakaladı. Benim adıma zayıf bir maçtı, takımım adına kötü bir performanstı."

"SOYUNMA ODASI KORİDORUNDA OLANLAR..."

"Şimdi birkaç günlük izin olacak. Benim için mutlu bir izin dönemi olmayacak. Oyuncular için nasıl olacağı da kendi mentalitelerine bağlı. İzin olmamasını tercih ederdim ama çok önceden söz vermiştik. Bu iki haftalık aranın ikinci periyodunda çok sıkı çalışacağız. Ben oyuncularımdan pragmatik olmasını bekliyorum. Matematik kaçıncı olduğunuzu belirler. Matematiksel olarak savaşmak zorundayız. Herkes daha fazlasını hak ediyor. Oyuncular daha fazlasını vermeli. Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde bazı şeyleri ilk kez burada görüyorum. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi. Zor."

"OYUNCULAR ADAPTE OLMALI"

"Oyuncular uzun süredir burada, adapte olmaları gerekiyor. Yenilerin de bu duruma adapte olmaları gerekiyor. Kulübümüz oyunculara en iyi koşulları veriyor. Ben kendi kalitemi biliyorum. Ekibimizin kalitesini biliyorum. Antrenmanlarda oyuncularımıza en iyisini veriyoruz. Ligin ikinci yarısında ne bekliyorsunuz oyuncularınızdan derseniz, bunu bekliyorum."

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