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Spor

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması! ''Henüz bitmiş bir şey yok''

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe'yle ilgili konuştu. Tecrübeli teknik direktör, sarı lacivertli kulüp için, 'Henüz size kesin olarak teyit edemem ama gitmek istiyorum.' dedi.

1 Haziran 2024 Cumartesi 19:40 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması! ''Henüz bitmiş bir şey yok''
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Fenerbahçe'nin KAP'a açıklama yaptığı Jose Mourinho, sarı-lacivertliler için gelen soruya cevap verdi.

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinin yorumcusu olan Portekizli teknik adam, burada Fenerbahçe için gelen sorunun ardından, "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz size kesin olarak teyit edemem ama gitmek istiyorum." dedi.

Mourinho, "Şampiyonlar Ligi'ne katılım zor olacak çünkü Fenerbahçe'ye gidersem 3 ön eleme oynayacağız. Tam 8 futbolcu EURO 2024'te forma giyecekler ve ilk elemelerde oynamayacaklar. Çok zor olacak ama beni biliyorsunuz meydan okuma hoşuma gider. Eğer Fenerbahçe'ye gidersem Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için sonuna kadar savaşacağız." diye konuştu.

FENERBAHÇE KAP'A BİLDİRDİ

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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