Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United'la oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı: "Fenerbahçe'nin geçen sezona göre temposuz olduğu sizin düşünceniz, saygı duyuyorum. Manchester United'ın bizden korkması için bir sebep görmüyorum.

Fakat onlar için kolay bir maç olmayacağını söyleyebilirim. Zor bir maç olacağını onlar da biliyorlar. Rakibimizin West Ham maçını düşünerek rotasyon yapacağını düşünmüyorum. Çünkü ben de yapmayacağım. Ben artık Manchester United hocası değilim, sadece iyi dileklerim var.

ONLARI DÜŞÜNECEK VAKTİM YOK

Ben oradayken nelerin olduğunu, nelerin olmadığını düşünmek anlamsız. Bunu düşünmek için 1 dakikamı bile vermedim. Onlar için en iyisini diledim. ManU, Ten Hag'a desteklerini ve güvenlerini gösteriyor. Hocalarının ve takımlarının değişebileceğine inanıyorlar. Benim dönemimle fark bu...

Açıkçası iki takım arasında fark var. Biz bunu kapatmak için çalışmalarımızı yaptık. Ancak 11'e 11 Manchester'i yenemeyiz. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Lütfen gelip bize destek olsunlar.

MEDYA LÜTFEN ADİL OLSUN

Yeni formatı herkes anlamaya çalışıyor. Twente ile biz de oynadık. Old Trafford'da herkes kazanmalarını bekler. United'ın yüksek potansiyeli var. 8 maçın 4'ünü kaybetseler bile, kalan 4 maçı kazanarak 12 puanla üst tura çıkabilirler.

M.United ve Tottenham'ın favori olduğunu söyleyebilirim. Premier Lig farklı... Medyanın adil olmasını istiyorum. Amrabat'ın penaltı olmayan pozisyonu 12 kez gösterildi. İrfan'a yapılan faul gösterilmedi. Medya adil olmalı, dışarıda kalmalı."

KAZANMAK ÖNEMLİ

Szymanski: "Aslında geçen sene ile aynı şeyleri yapıyorum. Gol atmayı değil kazanmayı önemsiyorum. Benim için önemli olan etrafımdaki insanların performansımdan memnun olması."

ATMOSFERE ALIŞKINIZ

Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu. Hollandalı teknik adam, "35 bin ateşli taraftarın karşısında bu teste hazır mısınız?" sorusuna "Bizim oyuncularımız bu konuda tecrübeli. Böyle atmosferde çok fazla maç oynadık" dedi. Ten Hag, "Jose Mourinho daha önceden Avrupa Kupası'nı kazandırmıştı. Biz de yerel kupalarda başarılı olduk. Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.