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Spor

Jose Mourinho'dan ilk açıklama geldi! ''Karar verme vakti geldi''

Jose Mourinho için sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'dan görüşmeler hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...

28 Mayıs 2024 Salı 14:33 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan ilk açıklama geldi! ''Karar verme vakti geldi''
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Jose Mourinho, ilk kez resmi olarak görüşmeleri doğruladı ve açıklama yaptı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ SORUSU

Jose Mourinho, "Fenerbahçe ve Beşiktaş, sizi teknik direktör olarak görmek istiyor. Ne söylersiniz?" sorusuna yanıt verdi.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR!"

Jose Mourinho, "Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar saygısızlık yapmamak için benimle görüşmek isteyen kulüpleri dinledim sadece. Yalnızca Türkiye'den önemli takımlar değil, hem Suudi Arabistan'dan hem Avrupa'dan başka kulüplerle de görüştüm." ifadelerini kullandı.

"MASAYA KOYUP DÜŞÜNMELİYİM"

Portekizli teknik adam, "Her şeyi görüp masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda, kariyerimde yer alan ve benim için önemli olan insanlarla da konuşmalı, danışmalıyım." dedi.

"KARAR VERME VAKTİ GELDİ"

Mourinho, "Birkaç hafta içerisinde bir karar vermem gerekecek. Çünkü artık karar verme vakti geldi." açıklamasıyla sözlerine son verdi.

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