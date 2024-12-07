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Spor

Jose Mourinho'dan kadroda değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı.

7 Aralık 2024 Cumartesi 19:14 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan kadroda değişiklik
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik direktör, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Gaziantep FK mücadelesine ilk 11'de başlattığı Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri'yi yedek soyundurdu.

Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'ya ilk 11'de görev verdi.

Beşiktaş derbisinde kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Samet Akaydın, Alexander Djiku ve Filip Kostic'ten oluşturdu. Orta sahada Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues oynarken, hücumda Oğuz Aydın, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin yer aldı. 61 yaşındaki çalıştırıcı, gol yollarında ise Edin Dzeko'yu tercih etti.

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