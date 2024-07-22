Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolculardan Alexander Djiku Lugano maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

JOSE MOURINHO: "TAKIMDAN ÇOK MEMNUNUM"

Jose Mourinho: "Kadro yapılanmamızdan çok memnunum. Fenerbahçe'ye gelme kararımdan dolayı mutluyum. Şu ana kadar yaklaşık 30 idman ve 5 hazırlık maçı yaptık. Yaptığımız her idmandan çok mutlu oldum. Herkes gelişmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bana adapte olabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Tabii ki durumumuz çok kolay değil çünkü oyuncularımız yavaş yavaş bize katıldı. İlk günden beri çalıştığımız oyuncularla çok keyif aldık, Djiku da onlardan biri. Biz hazırlık maçları için değil, bu maçlar için hazırlanıyoruz."

"Sadece İstanbul'daki maçı düşünmüyorum, yarınki maç da benim için çok önemli. Buraya kazanmak için geldik."

"FUTBOL, SENTETİK ÇİMDE OYNANMAMALI"

"Sentetik çimde oynanmasını ev sahibi ekip tercih etti. Bence her zaman futbol güzel ve yeşil zeminlerde oynamalı, sentetik çimlerde değil. Ancak buna adapte olmak zorundayız. Sezon öncesi yaptığımız maçlarda çok kuru zeminlerde oynadık. Ben takımımın yaptığı çalışmalardan ve elimdeki oyunculardan mutluyum. Adapte olacağız."

"LUGANO HOCASINI BEĞENİYORUM"

"Lugano teknik direktörüne güzel sözleri için çok teşekkür ederim. Ona karşılık vermek için söylemiyorum bunu ama ben de onun iyi bir takım yarattığını düşünüyorum. İleride çok iyi bir teknik direktör olacaktır. Lugano benim için çok önemli bir şehir, Inter'de çalışırken çocuklarım burada okula geliyordu."

ALEXANDER DJIKU: "KAZANMAK İSTİYORUZ"

Alexander Djiku: "Fenerbahçe büyük bir takım. Büyük takımlarda da büyük oyuncular olur, bu da rekabeti sağlar. Sadece defans oyuncularımız değil bütün oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor. Lugano iyi bir takım ve geçen sezonu ikinci sırada bitirdiler. Amacımız bütün maçlarımızı kazanmak. İster içeride oynayalım, ister dışarıda oynayalım kazanmak istiyoruz."