F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu: "İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı. Çin'de, Avustralya'da, dünyanın her yerinde penaltı olan bir pozisyonu hakem görmedi! Bodrum ve G.Saray maçında VAR, hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi. Neden VAR hakeminin, hakemi çağırmadığını anlamıyorum. G.Saray maçının sonucunun etkisi olmadı, olduysa da pozitif bir etki olmuştur."

CEVAPLAMAK İSTEMİYORUM

Portekizli çalıştırıcı, G.Saray maçında Okan Buruk ile yaşadığı tartışma ve şampiyonluk yarışı ile ilgili de konuştu: "Şampiyonluk yarışı hakkında cevap vermek istemiyorum! Bunun hakkında vereceğim cevap tehlikeli olabilir. Bazen 1 görüntü 1.000 kelimeden çok daha iyidir. Size yaşanan olayları anlatırsam benim perspektifimden anlatmış olurum. Herkes de görüntüleri gördü. Eminim Hollywood'dakiler de görmüştür."