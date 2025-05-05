Bu sezon üç kulvarda da hüsrana uğrayan ve derbileri de kaybeden Mourinho, futboldaki 'yapı'ya karşı savaşmanın imkansız olduğunu söyledi: "Bazı oyuncularınızdan yeteri kadar iyi performans alamazsınız bu takım performansınızı da etkiliyor. Bu maçı kaybetmeyi hak etmedik. Verilmeyen penaltıyı konuşmak bile istemiyorum. Nesyri'ye verilmeyen penaltı bile puzzle'ın ufak bir parçası. Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu ama bu ligin sonu başlamadan belliydi.

BENİ ELEŞTİREBİLİRSİNİZ

G.Saray hakkında konuşmayacağım, bu yapıya karşı baş etmek zor. F.Bahçe'nin sahip olduğu problemlerden biri, mental olarak bu yapıya karşı mücadele edebilmek. Çok güçlü bir yapıya karşı mücadele ediyoruz. Bu istekten büyük bir şey. Oyuncularım imkansız olduğunu biliyor. Ben eleştiriye açığım bu hayatımın parçası ama oyuncularımı hep savunurum. Önümüzdeki seneyle ilgili konuşmayacağım. En iyi olduğum konu varsa başkan ve yönetime olan saygımdır. Kendi iç meselelerimizi burada konuşmayacağım."