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Spor

Jose Mourinho'dan olay açıklama! ''Ligin sonucu başından belliydi''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam 'Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu ama bu ligin sonu başlamadan belliydi.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM5 Mayıs 2025 Pazartesi 09:12 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan olay açıklama! ''Ligin sonucu başından belliydi''
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Bu sezon üç kulvarda da hüsrana uğrayan ve derbileri de kaybeden Mourinho, futboldaki 'yapı'ya karşı savaşmanın imkansız olduğunu söyledi: "Bazı oyuncularınızdan yeteri kadar iyi performans alamazsınız bu takım performansınızı da etkiliyor. Bu maçı kaybetmeyi hak etmedik. Verilmeyen penaltıyı konuşmak bile istemiyorum. Nesyri'ye verilmeyen penaltı bile puzzle'ın ufak bir parçası. Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu ama bu ligin sonu başlamadan belliydi.

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G.Saray hakkında konuşmayacağım, bu yapıya karşı baş etmek zor. F.Bahçe'nin sahip olduğu problemlerden biri, mental olarak bu yapıya karşı mücadele edebilmek. Çok güçlü bir yapıya karşı mücadele ediyoruz. Bu istekten büyük bir şey. Oyuncularım imkansız olduğunu biliyor. Ben eleştiriye açığım bu hayatımın parçası ama oyuncularımı hep savunurum. Önümüzdeki seneyle ilgili konuşmayacağım. En iyi olduğum konu varsa başkan ve yönetime olan saygımdır. Kendi iç meselelerimizi burada konuşmayacağım."

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