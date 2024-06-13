Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Rio Ferdinand'ın sorularına yanıt verdi. İşte Portekizli teknik adamın sözleri...

"OLMAYAN GOLLE KAYBETTİK"

Aklından çıkmayan an sorusuna cevap veren Mourinho, Chelsea döneminde Liverpool ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Luis Garcia'nın attığı gol olduğunu söyledi. 61 yaşındaki teknik adam, "Şampiyonlar Ligi yarı finalinde olmayan bir golle kaybettik." dedi.

"DROGBA'NIN GOLÜ"

En sevdiği golle ilgili konuşan Mourinho, Didier Drogba'nın 2007 yılında FA Cup finalinin 120. dakikasında Manchester United'a attığı gol olduğunu söyledi. Mourinho, "Burada olduğum için sanırım sana karşıydı[Rio Ferdinand]Drogba'nın 120. dakikada attığı gol." sözlerini sarf etti.

LIONEL MESSI İTİRAFI

Çalıştırmak istediği ancak transfer edemediği oyuncu sorulan Mourinho, bu soruya ise Lionel Messi cevabını verdi. Mourinho, "Benim jenerasyonumda küçük adam[Lionel Messi]derdim. Messi saha içerisinde yönetilebilir biri değil belki ama bizim jenerasyonumuzun en iyisi olduğunu söylemeliyim." dedi.

EN İYİ ATMOSFERLER

Yaşadığı en iyi atmosferle ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Şanslıydım. Kulübün en iyi zamanında Manchester United'da çalışmasam da Old Trafford, Old Trafford'dur. Bernabeu, Bernabeu'dur. San Siro, Stamford Bridge, çok şanslıydım." dedi.

"ROMA TARAFTARI ÇOK SADIK"

Mourinho, bir önceki takımı Roma ve taraftarları için, "Kazanmaya alışkın olmayan bir takım için Roma taraftarlarının takıma çok sadık olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

EN SEVDİĞİ STADYUM

"En sevdiğiniz stadyum?"

Jose Mourinho: San Siro

"FUTBOL DIŞINDA İYİ DEĞİLİM"

"Futbol dışında hangi konuda iyisiniz?"

Jose Mourinho: Hiçbir şey

ÜÇ KELİME İLE MOURINHO

Kendinizi üç kelimeyle tanımlayın.

Jose Mourinho: Komik, dürüst - en azından öyle olmaya çalışıyorum - sonsuza kadar genç

EN SEVDİĞİ KUPA

En sevdiğiniz kupa hangisi?

Jose Mourinho: Sonuncusu, Konferans Ligi. Her zaman sonuncusudur.

YAPTIĞI EN İYİ YEMEK

"Yaptığın en iyi yemek hangisi?"

Jose Mourinho: Harika yumurta kırarım, bu benim uzmanlık alanım.

"GOL OLMAYAN GOLLE KAYBETTİK"

Hala düşündüğünüz bir futbol anı?

Jose Mourinho: Gol olmayan bir golle kaybedilen Şampiyonlar Ligi yarı finali

"NEREDEYSE BACAĞIMI KIRIYORDUM"

Unutamadığınız bir soyunma odası anısı

Jose Mourinho: Stamford Bridge'de devre arasında neredeyse bacağımı kırıyordum. Masaj masasına tekme atmak istedim ama çok sert bir şeye çarptım. Tekmeliklerim yoktu ve az kalsın bacağım kırılıyordu.

"BUNU SÖYLEMEK ZOR"

Menajerliğini yaptığınız en sevdiğiniz futbolcu kim?

Jose Mourinho: Bunu söylemek zor, söylemek haksızlık olur. Her kulüpte çok sayıda oyuncum vardı ve bu oyuncular olmadan bu kadar çok şey kazanmam mümkün değildi. Terry, Lampard, Drogba, Ronaldo, Xabi Alonso, Inter'deki tüm oyuncular. Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum.

"TENİS, FORMULA 1"

Futbol dışında en sevdiğiniz spor dalı nedir?

Jose Mourinho: Tenis, Formula 1

FUTBOLDA EN İYİ ARKADAŞI?

Futbolda en iyi arkadaşınız kim?

Jose Mourinho: Bunu söylemek haksızlık olur ama belki de üniversitede benimle birlikte olan ve benimle birlikte ayrılan ve kariyerleri bana çok paralel olan isimler. Yani arkadaşlarım Jose Peseiro, Jose Morais, benimle birlikte üniversiteden ayrılan bu adamlar, gençliğinizin en güzel kısmını birlikte geçiriyorsunuz.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ

Tüm zamanların en iyi sporcusu?

Jose Mourinho: Bu gerçekten zor, birçok farklı nedenden ötürü neredeyse imkansız. Sadece spor değil, silinemeyecek bir tarih yazmış kişiler. Belki bizim jenerasyonumuzda bilmiyorum ama Jesse Owens diyebilirim