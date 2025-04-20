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Spor

Jose Mourinho'dan sert çıkış: Maçı konuşmak istiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-3'lük Kayserispor karşılaşmasının ardından konuştu. İşte o sözler...

Haber Merkezi20 Nisan 2025 Pazar 21:45 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan sert çıkış: Maçı konuşmak istiyorum
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-3'lük Kayserispor karşılaşmasının ardından konuştu. İşte o sözler...

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Muhabir: "Birçok eksiği olan Kayserispor'dan 3 gol yediniz. Sebebi nedir?"

Jose Mourinho: "Maç sonrası ilk sorunuzda, Kayserispor'un eksik oyuncularını sordunuz. Neden? 10-12 yaşın altında oyuncular mı, profesyoneller ve kadronun bir parçası olan oyuncular. Dürüstlük ve onura sahip oyuncular. Amacınız nedir! 3 soru sordunuz, 2 kere eksik oyunculardan bahsettiniz?"

"MAÇI KONUŞALIM"

"Onların yerine oynayan oyuncuların hırsları vardı. Maçı konuşmak istiyorsanız maçı konuşalım."

"KONTRATAKLARI DURDURAMADIK"

"Rakibimizin her hızlı atağı bizler için tehlikeli oldu. Çok top kaybettik. Attıkları gollerin hepsi, yapmamız gereken top kayıplarından geldi. Rakibi tebrik ediyorum ama bunlar bizim hatalarımızdı. Seba'nın kaybetmiş olduğu toptan sonra kontrayı durduramadık, 2-1 geriye düştük. Her şeyi risk ettik, tek stoper Skriniar'la oynadık. Maçı 3-2'ye getirdik. 3-2'den sonra Nesyri oyunu bitirebilirdi. Fred'in kaybettiği toptan sonra orta geldi, Bright stoper olmadığı için alanı kapatamadı ve golü yedik. Garip bir maçtı. Rakibin de hakkını teslim ediyorum. 4-2 yapacak pozisyonumuz vardı. 3-3'ten sonra Skriniar'ın direkten dönen topu vardı. Sahada istikrarlı değildik, iniş çıkışlar vardı."

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