Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar

VAR AÇIKLAMASI

"Futbolda cezalandırılmanız gerektiğinde cezalandırılmanızı adil bulmuyorum. Cezalandırıldıktan sonra yeni bir sayfada, sıfırdan başlamanız gerekir. Bu sezon Lille maçında 94. dakikada VAR'ın penaltı kararıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Bu perşembe günü ise stadyumdaki herkesin 'penaltı, penaltı' diye bağırdığı bir anda VAR devreye girmedik. Sonrasında ise kırmızı kart gördüm. Asla kazanamayacağım bir savaş."

"KENDİSİNE NASIL DAVRANILMASINI İSTER?"

"Bana da herkes gibi davranılmalı. Sahada Lionel Messi olman ya da ilk maçına çıkmanın bir önemi yok. Kurallar Messi için de genç çocuk içinde aynı. Tabi ki teknik direktörler için de geçerli. Carlo Ancelotti de olsan genç teknik direktör de olsan fark etmez. Ancelotti ile genç teknik adam aynı davranışı hak ediyor. Kendim için de bunu istiyorum. Özel bir tavır istemiyorum. Sadece dürüst davranılmasını istiyorum. Yanlış bir şey yaptıysam cezalandırılmalıyım ama yanlış bir şey yapmadıysam beni bırakın. Budapeşte'deki finalden beri daha zor olmaya başladı."

PREMİER LİG'E DÖNECEK Mİ?

"Avrupa'da olmayacağım konusunda şaka yaptım. Sadece küme düşmemeye oynayan bir takımı çalıştırmayacağım. Asla yapmam. Üzgünüm ama kariyerimin kötü olduğu bir dönemde değilim. Avrupa kupalarında oynayabildiğim mutlu bir dönemimdeyim. Kümede kalmaya çalışan bir takımda olamam. Bu çok zor! Bence bu çok zor. Kupalar kazanmaktan çok farklı bir durum. Duygusal olarak çok zorlayıcı çünkü hayatları değiştiren bir olay. Bunu cesur insanlar yapabilir."

"LONDRA BENİM EVİM"

"İngiltere'de çok farklı pozisyonlarda bulunan 3 takımı çalıştırdım. İngiltere'de çalışmayı çok sevdim. Birçok şehirde yaşadığım için şanslıyım ama en çok Londra'da yaşayan ailem için. Londra benim evim. Premier Lig'e döneceğim kimse beni isteyene kadar. Mutlaka döneceğim. Ama şunu söylemeliyim bu sezon ve gelecek sezon Fenerbahçe'nin başındayım."

"İSTANBUL MUHTEŞEM BİR ŞEHİR"

"İstanbul muhteşem bir şehir. Avrupa'da yaşıyorum ve her gün Asya'ya geçiyorum. Antrenmandan sonra uyumak için Avrupa'ya dönüyorum. Londra'da Chelsea'nin antrenmanına gitmekten daha kolay İstanbul'da tesislere gitmek. Birkaç defa tesislerde kaldım. Bu normal bir şey. Arzumu ve açlığımı kaybedemem. Real Madrid'deyken Sir Alex'in Old Trafford'da beni davet ettiği zamanları hatırlıyorum. Birbirimize bakıp rahatlamaya çalışıyorduk ama rahatlayamıyorduk. United'a karşı oynamak bir zevkti. 10 yıldır başarı yok. Başkan muhteşem, taraftarlar iyi, oyuncular iyi, tarihi çok iyi ama 10 yıldır şampiyonluk yok. Bunun hakkında konuşmayacağım. Sadece Lille ve Galatasaray'a yenildik. Burada kazanan taraflar dünyanın en iyisi, kaybeden de dünyanın en kötü takımı gibi gözüküyor. "