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Spor

Jose Mourinho'dan sitem! ''Okan Buruk'a kart yok bana var''

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Lille maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Süper Lig hakemlerini eleştirdi.

Akşam13 Ağustos 2024 Salı 08:59 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan sitem! ''Okan Buruk'a kart yok bana var''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak Lille maçı öncesi dün düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Portekizli hoca özetle şunları söyledi: "Portekiz'de meyve veren ağaç taşlanır derler. Bu kadar kupanız olursa normal, beni eleştirirseniz ünlü olursunuz. Türkiye'de mücadeleci maçlar oluyor, bunu gördüm. Takımlar savunma yapmayı biliyor, rakibin tempoyu düşürmesini sağlayabiliyor. Sivas, Samsun bunlar iyi takımlar...

SÖYLENTİLER BAŞA BELA AÇAR

Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim. Emin olduğum tek şey; Galatasaray Teknik Direktörü 4 metre sahaya girdiğinde kart görmüyor ancak ben 1 metre girdiğimde görüyorum. Ferdi ise harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır. Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Penaltılara da çalıştık...

ŞİMDİ FRED'İ DÜŞÜNMÜYORUM

Şu anda gelebilecek oyuncuyu ya da Fred'i düşünmüyorum. Düşündüğüm tek şey oynayacak oyuncularım. Takımı en iyi şekilde hazırlamayı düşünüyorum. 48 saat önce maç yaptık ama Lille yapmadı. Şu an elimde olan İsmail, Krunic, Szymanski, Zajc, Mert Hakan gibi isimlere odaklanmak istiyorum. Eğer 7 gol atıyorsak 6 gol yemek bana uyar. Sayılarla ilgili bir pragmatizm ortaya çıkıyor. Sakin olmalıyız, keyif almalıyız. Bütün stat arkamızda olacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması, ülke puanıyla ilgiliydi."

Mert Müldür: "Lille maçında sahada olacağım. Osayi çok iyi futbolcu. Forma rekabeti büyük takımlarda olur. Olmazsa problem zaten. Kimin oynayacağına hoca karar verir. Herkes elinden geleni yaparsa sorun kalmaz. Sadece Lille maçına odaklandık. Başka bir şey düşünmüyoruz."

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