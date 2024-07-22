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Spor

Jose Mourinho'dan son 30 dakika uyarısı

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'ya konuk olacak Fenerbahçe, son yarım saatte etkili olan rakibine karşı sıkı hazırlanıyor.

Akşam22 Temmuz 2024 Pazartesi 10:55 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan son 30 dakika uyarısı
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Yaklaşık 15 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Fenerbahçe, bu sezon hasretini dindirmek istiyor. Devler Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano ile kozlarını paylaşacak temsilcimiz, İsviçre'de ilk raunda çıkacak.

SON YARIM SAATTE VİTES ARTIRIYOR

Teknik Direktör Jose Mourinho, Sarı Kanarya ile göstereceği performans ile Avrupa'ya yeniden etkisini hissettirmeyi arzuluyor. Fizik kalitesi hayli yüksek olan İsviçre ekibi özellikle son yarım saatte vites artırıyor. Son lig maçında da geri dönüşle maçı 2-1 kazandılar.

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı erken koparıp farklı bir skorla turu ilk maçta bitirmek istiyor.

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