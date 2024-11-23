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Spor

Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması: Hiçbir şey bilmiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

23 Kasım 2024 Cumartesi 18:42 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması: Hiçbir şey bilmiyorum
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"10 GOL ATABİLİRDİK"

"Haklılar, tam olarak dikkatli olmak, tedbirli olmak anlamına gelmiyor. Öndeyseniz savunma yapın fikrinde değilim. Öndeyken goller atmaya devam etmekten yanayım. Goller yedik, çünkü top kayıpları yaptık, o süreçte konsantrasyon düşüktü. Bugün 6 gol attık ama 10 gol de atabilirdik."

"İYİ BİR GALİBİYET ALDIK"

"İyi bir galibiyet aldık. Onların 2 haftaları, bizimse hazırlanmak için 2 günümüz vardı. Dolayısıyla iyi bir galibiyet..."

AZ FORMA GİYEN İSİMLER

"Samet, Mert Hakan, Oğuz Aydın gibi oyuncuları mental olarak nasıl hazır tutuyorsunuz?"

Jose Mourinho: "Bu onların sorumlulukları. Çok iyi idman yapıyorlar. Bizler onlara iyi idman hazırlıyoruz ama onlar da çalışıyor. Haklarını teslim etmek gerekiyor. İyi çalışıyorlar. Bazen üzgün hissediyorum oynatamadığım için. Oynadıkları zaman da iyi oynuyorlar. Cenk Tosun, Becao da çok iyi çalışıyor. Çok çalışmak bizim inancımız. Aynı zamanda İrfan Can Kahveci'ye teşekkür etmek istiyorum ama bana şunu dedi, 'Beni götürün, kulübede olayayım, gerekirse 10-15 dakika risk alabilirim.' dedi. İhtiyacımız olmadı ama takıma yardım isteği nedeniyle teşekkür ederim."

ANDERSON TALISCA SORUSUNA YANIT VERDİ

"Hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim şey oyuncularımdan çok mutlu olduğum"

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