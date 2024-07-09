Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz'den Sport TV'ye transfer açıklaması yaptı.

"PORTEKİZ'DE BEĞENDİĞİM OYUNCULAR VAR"

Mourinho, "Portekiz Ligi'nden beğendiğim ve Fenerbahçe'de olmasını isteyeceğim oyuncular bizim ulaşamayacağımız oyuncular. Eninde sonunda Türkiye'de genç oyuncular, hedeflerinin dışında kalacak." dedi.

"NEVES'İ İSTERİM AMA GELMEZ"

Portekizli çalıştırıcı, "Örneğin Joao Neves. Kariyerinin bu noktasında asla Fenerbahçe'ye gelmez. Şu anda yaşadığımız en büyük zorluk transfer piyasanın yeni açılmış olması ve baskı altında yapmak istediğini her şeyin daha yüksek maliyetlere yol açması. Bu bizim için biraz zor." ifadelerini kullandı.

"LUGANO'YU ELEMEK İSTERİZ"

Lugano ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu için konuşan Mourinho, "Açıkçası Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak istiyoruz ve neyse ki rövanş maçı evimizde. Bakalım ilk maçta kendimizi koruyabilecek miyiz ve ikinci maçta elimizden geleni yapacak mıyız?" cevabını verdi.

"TAHMİNLERİMDE BAŞARISIZ OLMADIM"

EURO 2024 ile ilgili görüşleri sorulan Mourinho, "EURO 2024'ü mantıklı ve profesyonel bir şekilde izledim. Türkiye kazandığında benim için bir sorun, Portekiz kazandığında ise sevinçti. Daha iyisini yapabileceğinizi hissettiğinizde her zaman hayal kırıklığı yaşarsınız.. Takımın potansiyeli son derece yüksekti. Portekiz, Fransa ve İngiltere'nin favori olduğunu söylemiştim ve çok da başarısız olmadım tahminlerimde. Bunlardan ikisi yarı finale yükseldi." değerlendirmesini yaptı.

"EN İYİ TAKIM İSPANYA"

Mourinho, "Takımlarının gelişim şekliyle İspanya benim için en büyük sürpriz. En iyi oynayan ve en iyi performans gösteren takım İspanya." itirafında bulundu.

"PORTEKİZ HARİKA DEĞİLDİ"

Portekizli teknik adam, "Portekiz çeyrek finale çıkmasına rağmen harika değildi. Daha iyi bir oyun bekliyorduk. Avrupa Şampiyonası başlamadan önce Portekiz - Hırvatistan hazırlık maçını izledim. İyi bir hava yoktu. Harika duygular hissetmemiştim. Turnuva boyunca takım devam etti ama ikna edici değildi. Gerçek ana gelince Portekiz en güçlü takımlardan biri değildi. Genç bir takım, iki tecrübeli oyuncu dışında önünde uzun yıllar olan bir takım. Dünya Kupası'na da çok az kaldı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.