Jose Mourinho'dan UEFA Uluslar Ligi tepkisi

16 Kasım 2020 Pazartesi 19:46 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 19:46

Milli maçların ardından birçok futbolcunun sakatlanması ve koronavirüse yakalanması futbol adamlarının tepkisini çekmeye devam ediyor. Özellikle Uluslar Ligi ve hazırlık maçlarına olan tepkiler son dönemde lig ve Avrupa maç takvimlerinin yoğunlaşmasıyla artmıştı. Bu durumu tepki gösteren son kişi ise Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho oldu. İrlanda Milli Takımı'nda koronavirüse yakalanan ve iki hafta izole olmak zorunda kalan Matt Doherty'nin Manchester City maçında oynayamayacağının kesinleşmesi üzerine Mourinho kişisel Instagram hesabından futbol otoritelerine tepki gösterdi.

"TAM GÜVENLİK SAĞLANDI!"



Instagram hesabında ironik şekilde futbol haftasını öven Mourinho şu sözleri söyledi:

"Harika bir futbol haftası. Milli takım maçlarında harika duygular görüldü, mükemmel dostluk maçları oynandı ve tam güvenlik sağlandı! Maçlardan sonra koronavirüs testi sonuçları, takım seansları yapılırken sahada rastgele koşanlar ve çok daha fazlası... Sadece 6 oyuncuyla yapılan başka bir antrenmandan sonra, şimdi artık kendime bakma zamanı..."