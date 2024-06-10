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Spor

Jose Mourinho'nun arkadaşı açıkladı! Fenerbahçe'den dev transfer bütçesi

Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı olarak bilinen menajer Victor Becali, Fenerbahçe'nin transfer bütçesiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Öte yandan Becali, Galatasaray camiasının yakından tanıdığı bir ismin Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini öne sürdü.

10 Haziran 2024 Pazartesi 18:50 - Güncelleme:
Jose Mourinho'nun arkadaşı açıkladı! Fenerbahçe'den dev transfer bütçesi
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Fenerbahçe'de herkesin merakla beklediği Seçimli Olağan Genel Kurul'un sonucu belli oldu. Mevcut başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım ile girdiği yarışı kazanmayı başardı.

Seçim sürecinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

MOURINHO'NUN ARKADAŞI KONUŞTU

Rumen basınında yer alan habere göre Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı menajer Victor Becali, Fenerbahçe'nin transfer gündemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Victor Becali, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Ianis Hagi'ye her zaman bir ilgisi olduğunu belirtti.

Becali, Fenerbahçe'nin Ianis Hagi için somut bir adım atmadığını ifade ederken Mourinho'nun futbolcuyu istemesi durumunda Fenerbahçe'nin harekete geçebileceğini belirtti.

Becali ayrıca Fenerbahçe'nin trnasfer bütçesiyle ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya attı.

100 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Mourinho'ya 100 milyon euroluk rekor bir transfer bütçesi de verdiği belirten Becali, "Fenerbahçe ona rekor bir bütçe verdi. Çok ama çok değerli oyuncular getirecek. Mourinho 100 milyon euronun üzerinde oyuncu getirebilir." ifadelerini kullandı.

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