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Spor

Jose Mourinho'nun başı dertte! Bodrum maçı öncesi Fenerbahçe'de forvet çıkmazı

Bodrum maçı öncesi Fenerbahçe'de forvet sorunu yaşanıyor. Cenk Tosun'un transferi sonrası milli takımda Edin Dzeko'nun burnu kırıldı. Nesyri ise Fas'tan geç dönecek. Tüm sorunların ardından sarı lacivertli ekibin elinde kalan tek isim Anderson Talisca. İşte detaylar...

AKŞAM24 Mart 2025 Pazartesi 09:07 - Güncelleme:
Jose Mourinho'nun başı dertte! Bodrum maçı öncesi Fenerbahçe'de forvet çıkmazı
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Süper Lig'e verilen milli arada Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gol yolları hattında büyük problem var. Sezona 3 as forvetle başlayan Kanarya'da şu an bu maça hazırlanan tek isim devre arasında transfer edilen on numara Anderson Talisca... Milli arada ülkesi Brezilya'ya giden Talisca'nın aklı ise rap müzik kariyerinde. Müzik tanıtımlarıyla ilgilenen Talisca, "Futboldan sonra asıl odak noktam müzik olacak" demişti. Portekizli teknik adam Jose Mourinho, çift forvetten vazgeçmeyi düşünmüyor ancak oyuncuların durumuna göre bu kararında geri adım atabilir.

DZEKO'YA MASKE FORMÜLÜ

Cenk, Japonya'ya transfer oldu. Youssef En-Nesyri ise Fas Milli Takımı'ndan geç dönecek. Başarılı golcü maça 24 saat kala gelecek, bu sebeple yedek olma ihtimali hayli fazla. 39 yaşındaki deneyimli forvet Edin Dzeko ise büyük şanssızlık yaşadı. Bosna Hersek Milli Takımı'nın kaptanı olan ve eleştirilere rağmen milli formayı bırakmayan Dzeko'nun Romanya maçında burnu kırıldı. Kaptan, Kıbrıs Rum Kesimi maçında riske edilmedi. Kırık dışında gözünün altında büyük morluklar var. Maskeyle oynaması değerlendiriliyor ancak son durumu iyi gözükmüyor

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