Jose Mourinho'nun eski öğrencisine Real Madrid kancası

Manchester United'da yükselen performansıyla dikkat çeken Diogo Dalot için Real Madrid devrede.

Jose Mourinho'nun Manchester United'a kazandırdığı Portekizli futbolcudan İngiliz devi, iyi bir gelir elde edebilir.

Relevo'da yer alan habere göre Real Madrid, Dalot ile ilgileniyor ancak Ruben Amorim'in Manchester United'ın başına geçmesiyle birlikte bu transfer oldukça maliyetli olabilir.

Portekizli hocanın sisteminde kritik öneme sahip olan sağ bek için Manchester United'ın kapıyı en az 50 milyon eurodan açması bekleniyor.

Mourinho'nun, "Kendi yaş grubunda Avrupa'nın en iyi defans oyuncusu" dediği Dalot, İngiliz ekibine transferinden sonra değerini 25 milyon euro artırdı.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Dalot, bu sezon Manchester United formasıyla 21 maçta 1.760 dakika süre aldı.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı verdi.