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Spor

Jose Mourinho'nun EURO 2024 tahmini tepki çekti

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun EURO 2024'te İtalya'yı favori olarak görmemesi büyük tepki gördü. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti konuyla ilgili konuştu.

10 Haziran 2024 Pazartesi 11:15 - Güncelleme:
Jose Mourinho'nun EURO 2024 tahmini tepki çekti
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun EURO 2024 öncesi yorumları büyük ses getirdi.

EURO 2024'te İtalya'yı favorilerden görmeyen Mourinho'nun, "İtalya'nın bu jenerasyonda yeterli yeteneği yok, tekrar kazanacaklarını sanmıyorum." sözleri büyük tartışma yarattı.

İtalyanlar, dünyaca ünlü hocaya tepki gösterirken İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti de Mourinho'nun sözleriyle ilgili konuştu.

Spalletti, Mourinho'nun sözleri için, "'Special One'a hiçbir cevap vermiyorum. Değerlendirmelerimi kendim yapıyorum ve objektif hale getirdiğimi düşünüyorum. Kimsenin önünde bize zorluk çıkarmayan bir özgüvene sahip olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İtalyan hoca sözlerini, "Alçakgönüllü olmalı ve nereden başlayacağımızı, yaşadığımız zorlukları düşünmeliyiz." şeklinde sonlandırdı.

İtalya, EURO 2024 B Grubu'nda Arnavutluk, İspanya ve Hırvatistan ile aynı grupta yer alıyor.

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