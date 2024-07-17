Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kanat listesinin ilk sırasında yer alan Allan Saint-Maximin, kiralık olarak kadroya dahil edildi. Al Ahli kulübüyle yapılan pazarlıklar ve Suudi Arabistan ile olan devlet prosedürlerinin aşılmasıyla birlikte, 27 yaşındaki Fransız oyuncu dün İstanbul'a geldi. Yıllık 13 milyon euro kazanan Maximin için Sarı-Lacivertliler'in kasasından 5 milyon euro civarında bir rakam çıkacak.

Fenerbahçe'nin yaptığı sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyor. Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Maximin için bugüne kadar toplam 60 milyon 200 bin euroluk bonservis ödemesi yapıldı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 2023 yılında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye 27.2 milyon euro karşılığında transfer oldu. İlk sezonunda Suudi Pro Ligi'nde 31 maçta 4 gol ve 10 asistle oynadı. Toplam kariyerinde 301 müsabakaya çıkan Allan Saint-Maximin, 32 gol ve 49 asistlik performans sergiledi. Maximin; sağ kanatta, forvet arkasında ve ikinci forvet pozisyonlarında da görev alabiliyor.