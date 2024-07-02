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Spor

Jose Mourinho'nun hedefi Weston McKennie

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun hedefi Juventus forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Weston McKennie'yi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Akşam2 Temmuz 2024 Salı 09:11 - Güncelleme:
Jose Mourinho'nun hedefi Weston McKennie
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Fenerbahçe'de orta sahaya takviye yapması beklenen Jose Mourinho'nun, Juventus'ta oynayan 25 yaşındaki ABD'li Weston McKennie'yi istediği öne sürüldü. İtalyan basınından La Stampa'nın haberine göre futbolcuda fizik gücüne önem veren Portekizli hoca, gücüyle dikkat çeken ve Juventus'tan ayrılığı gündemde olan McKennie'yi ilk hedefi olarak belirledi.

Haberin detayında Mou'nun İtalya döneminden futbolcuyu yakından tanıdığı; McKennie'nin de Portekizli hoca ile çalışmak istediği için F.Bahçe'ye sıcak baktığı belirtildi. Juve'nin yeni hocası Thiago Motta'nın planlarında yer alıp almayacağı da belirsiz olan 25'lik orta saha; geçen sezon Serie A'da çıktığı 34 maçta 7 asistlik skor katkısı sağladı. Piyasa değeri ise 28 milyon euro...

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