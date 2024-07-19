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Spor

Jose Mourinho'nun ilk resmi maçı Lugano karşısında

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımına konuk olacak. Portekizli teknik adamın ilk resmi maçı İsviçre'de olacak. İşte detaylar...

IHA19 Temmuz 2024 Cuma 15:53 - Güncelleme:
Jose Mourinho'nun ilk resmi maçı Lugano karşısında
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Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ile başlayacak. Transferi, tüm dünyada ses getiren Teknik Direktör Jose Mourinho'nun liderliğindeki ilk resmi maçına çıkacak olan Kanarya, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek. 23 Temmuz Salı saat 21.30'da oynanacak karşılaşmaya, İsviçre'nin Thun şehrinde bulunan Stochorn Arena ev sahipliği yapacak.

Fenerbahçe'nin, Lugano deplasmanında oynayacağı sezonun ilk resmi maçının, D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacağı açıklandı.

FENERBAHÇE, 5 HAZIRLIK MÜSABAKASI OYNADI

Sezon öncesi hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda oynadığı ve 2-1 kazandığı Petrolul Ploiesti maçıyla başlayan Fenerbahçe, Avusturya kampında Admira Wacker ve Hajduk Split ile oynadığı müsabakaların ardından vitesi yükseltti. Milli oyuncuların da kampa katılmasıyla birlikte Strasbourg'u 4-0 ile geçen sarı-lacivertliler, Avusturya kampını moralli tamamladı. Lugano mücadelesi öncesinde son hazırlık maçında Kadıköy'de taraftarının önüne çıkan Fenerbahçe, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i 5-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçları öncesinde moral depoladı.

HASRET SONA ERECEK Mİ?

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, 2. ve 3. eleme turlarını geçmesi durumunda gruplar öncesinde son durak olan play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertliler bu turu da geçtiği takdirde gruplara kalarak Şampiyonlar Ligi hasretine Jose Moruinho önderliğinde son vermiş olacak.

Fenerbahçe, geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamış, bu turda Yunanistan'ın Olympiakos takımına elenmişti. Lugano ise Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer almış ve grubu son sırada tamamlamıştı.

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