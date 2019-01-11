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Jose Mourinho'nun yeni işi belli oldu

Son olarak İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da görev yapan dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun yeni işi belli oldu.

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Son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve görevine son verildiğinden beri ekranlarda görünmeyen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, beIN SPORTS'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki yayınlarında boy gösterecek.

Mourinho, 17 Ocak'ta Asya Futbol Şampiyonası grup aşamasında oynanacak Katar-Suudi Arabistan ve 19 Ocak tarihindeki Arsenal-Chelsea maçları için beIN SPORTS stüdyolarında uzman analistlerin de katılımıyla yapılacak yayınlarda, bilgi birikimini, analizlerini ve yorumlarını izleyicilerle paylaşacak.

Tüm zamanların en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Mourinho, son aylarda Zlatan Ibrahimovic, Paul Scholes de dahil olmak üzere, Ruud Gullit, Arsène Wenger, Marcel Desailly, Yaya Touré, Nemanja Vidic, Wesley Sneijder ve Graeme Souness gibi beIN SPORTS yayınlarında yer almış ünlü futbol insanları listesine girmiş olacak.

beIN SPORTS'tan Jonathan Whitehead, konuya ilişkin olarak: '' Jose Mourinho'yu beIN SPORTS'ta ağırlamaktan, onu AFC Asya Kupası 2019'un bir parçası olarak görmekten ve MENA'daki İngiltere Premier Ligi yayınlarına dahil etmekten çok mutluyuz. Bizim için çok özel bir an olacak'' ifadesini kullandı.

(Sporx)

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