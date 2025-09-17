Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı 3-2 mağlup etti. 2 farklı yenilgiden geri dönere tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini alan Azerbaycan ekibinin zaferi sonrası Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'ın görevine son verildi.

CNN Portekiz ve A Bola'da yer alan haberlere göre Benfica, Bruno Lage'ın görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtmak istiyor.

Fenerbahçe'nin görevine son verdiği Portekizli çalıştırıcının Benfica ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Karabağ maçının ardından açıklamalarda bulunan Benfica Başkanı Rui Costa, Jose Mourinho iddialarıyla ilgili olarak, "Burada isimlerden bahsetmenin bir anlamı yok. Benfica'nın şu anda bir teknik direktörü yok. Maçtan sonra yaşanan tek şey Bruno Lage ile yapılan görüşme ve dolayısıyla Bruno Lage'ın ayrılışıydı. Bugün ne bir teknik direktör atandı ne de gelecekte Benfica'yı temsil edecek bir teknik direktörden bahsedildi. Şimdi, elbette, daha önce de söylediğim gibi, Cumartesi günü Vila das Aves'te Benfica'nın yedek kulübesinde bir teknik direktörün olması için hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.