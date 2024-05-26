Jose Mourinho'ya 150 milyon euroluk dev teklif

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldı.

Rumen basınından Emanuel Roşu'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, Jose Mourinho'ya 150 milyon euro değerinde bir sözleşme önerdi.

Haberde, Mourinho'nun bu teklife sıcak baktığı ancak gelecek sezon için görüştüğü takımlardan 1 yıllık sözleşme talebinde bulunduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE DETAYI

Öte yandan haberde; Jose Mourinho ile Fenerbahçe'nin de çok yakından ilgilendiği ancak sarı-lacivertlilerin Mourinho'nun 1 yıllık sözleşme talebine sıcak bakmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, adaylık açıklamasında başkan olması durumunda Jose Mourinho ile çalışacağını açıklamış ve Yıldırım'ın açıklamaları Avrupa basınında büyük yankı uyandırmıştı.