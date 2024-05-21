Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgileniyor. Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın bizzat görüştüğünü açıklamasının ardından Beşiktaş cephesi de Portekizli hoca ile temas kurduğunu duyurmuştu.

Portekiz basını Jose Mourinho ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A RAKİP ÇIKTI

Jose Mourinho ile ilgili Portekiz basınında çıkan haberde deneyimli hocayla ilgilenen Fenerbahçe ve Beşiktaş'a rakip çıktığı belirtildi.

Haberde Jose Mourinho ile Al-Ittihad'ın da ilgilendiği öne sürüldü.

Suudi Arabistan ekibinde yönetiminin çoğunluğunun 61 yaşındaki hocaya onay verdiği ifade edildi.

ALLEGRİ'DE LİSTELERİNDE

Öte yandan haberde Al-Ittihad için bir başka güçlü teknik direktör adayından da bahsedildi.

Juventus ile yollarını ayıran Massimiliano Allegri'nin de Suudi Arabistan ekibinin listesinde yer aldığı iddia edildi.