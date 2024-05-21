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Spor

Jose Mourinho'ya bir talip daha çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Jose Mourinho için sıcak bir gelişme yaşandı. Yeni adresi merak konusu olan Portekizli çalıştırıcıya bir talip daha çıktı. İşte detaylar...

21 Mayıs 2024 Salı 11:35 - Güncelleme:
Jose Mourinho'ya bir talip daha çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...
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Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgileniyor. Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın bizzat görüştüğünü açıklamasının ardından Beşiktaş cephesi de Portekizli hoca ile temas kurduğunu duyurmuştu.

Portekiz basını Jose Mourinho ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A RAKİP ÇIKTI

Jose Mourinho ile ilgili Portekiz basınında çıkan haberde deneyimli hocayla ilgilenen Fenerbahçe ve Beşiktaş'a rakip çıktığı belirtildi.

Haberde Jose Mourinho ile Al-Ittihad'ın da ilgilendiği öne sürüldü.

Suudi Arabistan ekibinde yönetiminin çoğunluğunun 61 yaşındaki hocaya onay verdiği ifade edildi.

ALLEGRİ'DE LİSTELERİNDE

Öte yandan haberde Al-Ittihad için bir başka güçlü teknik direktör adayından da bahsedildi.

Juventus ile yollarını ayıran Massimiliano Allegri'nin de Suudi Arabistan ekibinin listesinde yer aldığı iddia edildi.

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