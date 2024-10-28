Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, Arsenal - Liverpool maçının ardından Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta için dikkat çeken sözler sarf etti.

"JOSE MOURINHO'YA DÖNÜŞÜYOR"

Carragher, Arteta için, "Jose Mourinho'ya dönüşüyor." ifadelerini kullandı. Arteta ile ilgili bu sözlerine açıklık getiren Carragher, "Bunu uzun zamandır, geçen yılki maçlardan bu yana düşünüyorum." diye konuştu.

"KORUMA İÇGÜDÜSÜ ONDAN"

Sözlerine devam eden İngiliz eski yıldız, "Mikel Arteta, Pep Guardiola ile çalıştığı için hepimiz onun bir Pep öğrencisi olduğunu düşünüyoruz. Son 10-15 yılın en başarılı iki menajerine bakarsanız, bir tarafta Pep, diğer tarafta onunla neredeyse eşit derecede başarılı olan Jose Mourinho'nun olduğunu görürsünüz. Mikel Arteta, yavaş yavaş Mourinho tipi bir teknik direktöre dönüşüyor ve kimse bunun olacağını düşünmüyordu. Liverpool karşısında 2-1 öndeydiler, baskı yapıyorlar ve gerçekten iyi oynuyorlardı ama ikinci yarıda geri çekildiler. Savunmada sakatlık yaşadıklarını biliyorum ama topla birlikte ileri çıkabilecek ve baskıyı azaltabilecek orta saha ve hücum oyuncuları var. Bu koruma içgüdüsü teknik direktörden geliyor ve bu çok sık oluyor." diye konuştu.

"BASKIYI HAFİFLETEBİLİRSİNİZ"

Arsenal'in Manchester City ile 2-2 berabere kaldığı maça da değinen Carragher, "Manchester City maçında olanları anlıyorum, bence yaptıkları harikaydı. (Arsenal, Manchester City maçında ilk yarının uzatma anlarında Gabriel'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmıştı.) ama burada Brighton ve Bournemouth (Arsenal bu iki maçta da 10 kişi kalmıştı) maçında yaptıkları... En iyi takımlar, on kişi kaldıklarında baskı altında olabilir ama bunu hafifletebilirsiniz, topu biraz daha ayağınızda tutup, ileriye doğru bir tehdit olabilirsiniz." diye konuştu.

"BU BİR GÖZLEM"

Arteta konusundaki sözlerinin eleştiri olmadığını söyleyen, "Bu bir gözlem" diyen Carragher, son olarak, "Arsenal'in güzel futbol oynadığı ve Arteta'nın bir Pep Guardiola öğrencisi olduğu fikri yanlış. Liverpool karşısında oyuncuların nasıl düştüğüne bakın. Maçtan önce kimin oynayıp oynamayacağına konusundaki gizlilik... Bunların hepsi Mourinho oyun fikrinden geliyor." dedi.