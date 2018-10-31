Jose Mourinho'ya uygunsuz hareket yapan Marco Ianni'ye para cezası
Stamford Bridge'de 2-2 biten Chelsea-Manchester United maçında 90+6'da gelen golden sonra Mourinho'ya 'uygunsuz hareket' yapan Chelsea Antrenörü Ianni'ye 6 bin sterlin para cezası kesildi.
İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin antrenörü Marco Ianni'ye para cezası verdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, Stamford Bridge Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren Chelsea-Manchester United maçındaki "uygunsuz hareketi" nedeniyle Ianni'ye 6 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi.
Chelsea, konuk ekibin 2-1 önde götürdüğü mücadelenin uzatma dakikalarında Ross Barkley'nin golüyle eşitliği sağlamış, Ianni'nin gol sevincini Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun önünde yaşaması üzerine gerginlik yaşanmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.