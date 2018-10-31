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Jose Mourinho'ya uygunsuz hareket yapan Marco Ianni'ye para cezası

Stamford Bridge'de 2-2 biten Chelsea-Manchester United maçında 90+6'da gelen golden sonra Mourinho'ya 'uygunsuz hareket' yapan Chelsea Antrenörü Ianni'ye 6 bin sterlin para cezası kesildi.

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İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin antrenörü Marco Ianni'ye para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Stamford Bridge Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren Chelsea-Manchester United maçındaki "uygunsuz hareketi" nedeniyle Ianni'ye 6 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi.

Chelsea, konuk ekibin 2-1 önde götürdüğü mücadelenin uzatma dakikalarında Ross Barkley'nin golüyle eşitliği sağlamış, Ianni'nin gol sevincini Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun önünde yaşaması üzerine gerginlik yaşanmıştı.

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